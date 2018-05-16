КГК выявил завышения стоимости работ при подготовке к "Дажынкам" в Житковичах

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гомельской области выявил завышения стоимости строительно-монтажных работ на объектах строительства в Житковичах к областному празднику "Дажынкi-2017", сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Факты необоснованного расходования бюджетных средств при строительстве объектов к проведению областного праздника тружеников села "Дажынкi-2017" выявлены при проверке деятельности КДУП "УКС Житковичского района".

В КГК отметили, что такие факты стали возможными из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за проверку объемов и стоимости выполняемых работ. В результате предприятие в декабре 2017 года - январе 2018 года при реконструкции общежития и здания отделения скорой помощи в Житковичах приняло и оплатило за счет средств бюджета фактически невыполненные работы и затраты на Br285 тыс. На указанную сумму предприятию был нанесен вред.

После вмешательства КГК области общая сумма выявленных завышений исключена из стоимости строительства объектов.

Комитет области рассматривает вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для правовой оценки действий должностных лиц, допустивших нарушения. Руководству предприятия предложено принять меры по недопущению нарушений законодательства при строительстве объектов за счет бюджетных средств и привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности.-0-