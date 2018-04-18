Кнырович уклонился от уплаты около Br3,4 млн налогов

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен и блогер, руководитель компании "СарматТермо-Инжиниринг" Александр Кнырович уклонился от уплаты налогов на сумму около Br3,4 млн. Такие данные озвучила прокурор, зачитывая обвинение, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Фрунзенского района Минска.

"Своими умышленными действиями Кнырович, действуя совместно по предварительному сговору с Дашкевичем при пособничестве Максимова и Кускова, уклонился от уплаты сумм налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере на общую сумму более Br3,374 млн", - зачитала прокурор. Таким образом Кнырович совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.243 УК.

Суд по делу бизнесмена Александра Кныровича начался в Минске Бизнесмен обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.243, ч.1,2 ст.431 УК. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, а также даче взятки.

В обвинении, предъявленном одному из учредителей, директору общества "СарматТермо-Инжиниринг" Владимиру Дашкевичу, говорится, что он совместно по предварительному сговору с Кныровичем и при пособничестве Максимова и Кускова уклонился от уплаты налогов на общую сумму более Br2,9 млн.

Для совершения преступных действий в России была создана подконтрольная структура, которая выступала посредником между поставщиком и покупателем.

Всего перед судом предстали пятеро фигурантов. Среди них также замдиректора по экономике и финансам, замдиректора по продажам и ведущий экономист. В зависимости от роли в противоправной деятельности им вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, пособничество в уклонении от уплаты налогов, дача взятки. Что касается взяток, в частности, должностному лицу РУП "Брестэнерго" было передано Br10 тыс.-0-