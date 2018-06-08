Крупная партия браги обнаружена в Молодечненском районе

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная партия самогонной браги обнаружена в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.
Участковые инспекторы обнаружили 1270 л браги 6 июня в деревне Заболотье. Емкости с алкогольным полуфабрикатом находились рядом с хозпостройкой на даче жителя Молодечно. Информацию о 27-летнем самогонщике милиционеры получили от граждан во время работы на административном участке. Брага уничтожена.
В отношении молодечненца ведется административный процесс. Правовое решение будет выноситься в судебном порядке. Ранее фигурант уже попадал в поле зрения правоохранителей по аналогичному поводу.
По законодательству есть все основания наказывать и покупателей самопального алкоголя. Приобретение нелегального самогона влечет наложение штрафа до пяти базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).-0-
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