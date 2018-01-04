Крупная партия насвая изъята в Гомеле

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у гомельчанина 12,5 кг насвая, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

"Оперативники наркоконтроля Советского РОВД Гомеля владели информацией о том, что неработающий 23-летний житель областного центра промышляет насваем. В поле зрения милиции он попал еще в прошлом году и дважды был оштрафован за незаконные действия с некурительными табачными изделиями", - прокомментировал Виталий Пристромов.

Сегодня утром милиционеры остановили мужчину возле дома его сожительницы. Гомельчанин направлялся на центральный рынок. В руках у него был пакет, внутри которого находилось 150 целлофановых пакетиков с зеленым веществом общим весом 3,5 кг. По месту жительства задержанного оперативники обнаружили еще 9 кг некурительного табачного изделия.

Весь товар предназначался для реализации на территории Гомеля. Изъятого вещества хватило бы на 540 доз стоимостью более Br1,6 тыс.

В отношении гомельчанина составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП Беларуси. В ближайшее время состоится суд, который определит наказание - штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5) или административный арест на срок до 15 суток.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома