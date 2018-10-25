Крупную партию амфетамина и спайса изъяли у наркодилера в Гомеле

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Гомельского областного управления милиции задержали наркодилера. В снятой им в Гомеле квартире обнаружены пакеты с амфетамином и растительным веществом, содержащим спайс. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Уроженец Гомельского района, 18-летний парень, работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. "Предварительно сняв квартиру в Гомеле, наладил поставку пагубного зелья. Ему привозили большие партии, которые он затем фасовал по мелким дозам и прятал в тайниках во всех районах города", - рассказал Виталий Пристромов. По его словам, дилер был задержан с поличным возле гостиницы "Гомель". В карманах одежды он хранил маленькие свертки, обмотанные изолентой. По его месту жительства были обнаружен пакеты с амфетамином весом 230 г и 465 г, растительным веществом, содержащим спайс, весы и катушки изоленты.

Фото УВД Гомельского облисполкома

Позже правоохранители нашли в Гомельском районе тайник, в которой хранилось 245 г мефедрона. Закладки с мелкими дозами были изъяты из различных схронов, расположенных на территории областного центра. Активную помощь в их поиске оказала служебная собака Дора.

"В настоящее время закончены экспертные исследования, которые подтвердили, что все изъятое вещество содержит как амфетамин альфа-PVP, так и различные производные формул спайса. Общий вес наркотика, который не дошел до конечного потребителя, составил почти 960 г. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК", - добавил официальный представитель УВД.-0-