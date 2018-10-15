Квартиру минчанина пытались обокрасть, пока он кормил ребенка

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Московского РУВД Минска и бойцы ОМОН ГУВД задержали мужчину, который пытался похитить имущество из незапертой квартиры минчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники милиции 12 октября на ул.Алибегова услышали крик о помощи. Около жилого дома они увидели двух мужчин. Один из них убегал, а второй пытался схватить его. Подоспевшие милиционеры задержали убегавшего.

Потерпевший рассказал, что был в своей квартире и кормил ребенка на кухне. В этот момент услышал странные звуки в прихожей. "Мужчина решил проверить, что происходит, и увидел неизвестного - тот искал что-то в его сумке. Заметив хозяина квартиры, злоумышленник бросился бежать. Однако минчанин не растерялся и побежал за ним", - рассказали в милиции.

Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.14 ч.2 ст. 205 УК (покушение на кражу). 32-летний задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражи.-0-