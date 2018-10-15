Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 октября 2018, Пн
+15°C
Малооблачно EUR 2.4663
USD 2.1261
RUB 3.2227
Главное
Во время встречи Лукашенко о ситуации в православии: раскол - это всегда плохо
Президент
Общая сумма подписанных на Форуме регионов контрактов превысила $500 млн - Мясникович
Экономика
Патриарх Кирилл совершил чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых
Общество
"Минск Мир": пять "Марин" в строю!
Общество
Удача – тоже женщина! Во вторник призы от "Евроопт" разыграют звездные многодетные мамы – Лариса Грибалева и Наталья Цилинская!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Минске при пожаре в девятиэтажке погиб пенсионер, спасены 10 человек
11:50 Происшествия
Пассажирка поезда на белорусско-польской границе лишилась незадекларированных $8 тыс.
11:46 Происшествия
Текущая неделя обещает быть теплой и без осадков
11:42 Общество
В Полоцком районе из-за тумана столкнулись два грузовика и легковушка
11:38 Происшествия
Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца
11:32 Калейдоскоп
Депутаты 16 октября рассмотрят в первом чтении поправки в законы о погранбезопасности
11:30 Общество
Такси с пассажирами перевернулось в Сморгонском районе
11:29 Происшествия
"Белоруснефть" запустила новостной сайт
11:21 Технологии
До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 октября
11:20 Общество
Белорусские студенты пройдут обучение в университете Huawei в Шэньчжэне
11:19 Общество
Около 4,5 тыс. жителей Гродненской области открыли в этом году свое дело на условиях самозанятости
11:15 Регионы
Житель Березы похитил у хозяйства более 640 кг рыбы
11:10 Происшествия
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Белинформ
11:00 Общество
Около 2,1 тыс. лифтов планируется заменить в Минске в 2019 году
11:00 Регионы
В Беларуси 33% юристов предприятий активно участвуют в нормотворчестве
11:00 Экономика
Пять человек стали жертвами наводнения на юге Франции
10:57 В мире
У жителя Кобрина изъяли более 400 л спирта
10:51 Происшествия
Певец Стас Пьеха экстренно госпитализирован
10:50 Калейдоскоп
Два пенсионера задохнулись во время пожара в Слонимском районе
10:46 Происшествия
ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси по итогам 2018 года не более 6%
10:44 Экономика
Все новости
Темы
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Житель Березы похитил у хозяйства более 640 кг рыбы

Происшествия 15.10.2018 | 11:10
Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе мужчина похитил у рыбхоза более 640 кг рыбы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В ночь с 12 на 13 октября житель Березы 1968 года рождения отправился порыбачить на нагульном пруду вблизи деревни Морможево. За 2,5 часа сетями мужчина выловил 642 кг товарной рыбы, причинив хозяйству ущерб. Его с поличным задержали сотрудники правоохранительных органов.

Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.-0-

Новости по теме
Гомельчанин украл мопса, чтобы сделать приятное жене
Четверо дачных воров за несколько лет похитили вещей на Br170 тыс.
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Береза, кража, МВД, рыба
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Культура
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4663 BYN 2.45 BYN 2.461 BYN
USD
2.1261 BYN 2.12 BYN 2.126 BYN
RUB
3.2227 BYN 3.215 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Где в Минске на этой неделе будут установлены мобильные датчики контроля скорости
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с Патриархом Кириллом во Дворце Независимости
Все фото

Инфографика

Сельскохозяйственные работы в Беларуси По состоянию на 10 октября сельхозорганизациями убрано: сахарная свекла - 49,1 тыс. га; лен - 43,7 тыс. га; картофель - 25,1 тыс. га; кукуруза - 768,1 тыс. га.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Лукашенко встретился с Патриархом Кириллом во Дворце Независимости
Лукашенко о ситуации в православии: раскол - это всегда плохо
Лукашенко: национальная культура - фундамент, на котором базируется ментальный стержень общества
Политика
Фото из архива Более 70 региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России
Ющенко: правительственные контакты - лишь 10% от потенциала сотрудничества Беларуси и Украины
Ющенко назвал отношения с Россией важными для Украины в стратегической перспективе
Экономика
Фото из архива Белорусское продовольствие поставляется в 77 стран мира
В Беларуси 33% юристов предприятий активно участвуют в нормотворчестве
ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси по итогам 2018 года не более 6%
Общество
Патриарх Кирилл. Фото из архива Патриарх Кирилл: всякий раз, когда приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение
Текущая неделя обещает быть теплой и без осадков
Депутаты 16 октября рассмотрят в первом чтении поправки в законы о погранбезопасности
Регионы
Фото из архива Около 4,5 тыс. жителей Гродненской области открыли в этом году свое дело на условиях самозанятости
Около 2,1 тыс. лифтов планируется заменить в Минске в 2019 году
В Фаниполе пройдут учения по тушению пожара на нефтебазе
Спорт
Кристина Концевенко. Фото НОК Беларуси Кристина Концевенко завоевала бронзу в прыжках с шестом на Юношеских Олимпийских играх
Футболисты Беларуси сыграют с Молдовой в Лиге наций
Арина Соболенко занимает 15-е место в рейтинге WTA
Технологии
Huawei и Audi показали в Шанхае беспилотный автомобиль Q7 с новой смарт-системой
"Белоруснефть" запустила новостной сайт
Сеть 4G стала доступна жителям всех районных центров Могилевской области
Культура
Фото Мининформа Франкфуртская книжная ярмарка позволит реализовать новые инициативы - Бузовский
Познакомиться с "Людьми Литвы" приглашают на фотовыставке в Гомеле
Российский художник-модельер Валентин Юдашкин отмечает 55-летие
В мире
Фото Reuters Более 100 тыс. человек пострадали из-за некачественной воды в иракской провинции Басра
Пять человек стали жертвами наводнения на юге Франции
В Барселоне при пожаре в жилом доме пострадали 18 человек
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября
Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца
Певец Стас Пьеха экстренно госпитализирован
Газета 7 дней
Алые паруса и законы любви
Беларусь глазами Толочко
«Квест «Маршрут по Беларуси» – это круто!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия