Житель Березы похитил у хозяйства более 640 кг рыбы

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе мужчина похитил у рыбхоза более 640 кг рыбы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В ночь с 12 на 13 октября житель Березы 1968 года рождения отправился порыбачить на нагульном пруду вблизи деревни Морможево. За 2,5 часа сетями мужчина выловил 642 кг товарной рыбы, причинив хозяйству ущерб. Его с поличным задержали сотрудники правоохранительных органов.

Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.-0-