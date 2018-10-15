Житель Березы похитил у хозяйства более 640 кг рыбы

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе мужчина похитил у рыбхоза более 640 кг рыбы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В ночь с 12 на 13 октября житель Березы 1968 года рождения отправился порыбачить на нагульном пруду вблизи деревни Морможево. За 2,5 часа сетями мужчина выловил 642 кг товарной рыбы, причинив хозяйству ущерб. Его с поличным задержали сотрудники правоохранительных органов.
Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.-0-
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