Легковушка опрокинулась под Ивье, погиб пассажир

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непристегнутый пассажир погиб в результате ДТП с легковушкой под Ивье, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.
Авария произошла 16 августа около 22.20. "Нетрезвый житель Барановичей за рулем машины "Ауди 100" съехал в кювет, где легковушка опрокинулась. Ехавший с ним житель Гродно позже скончался в больнице. Пассажир находился на заднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности", - рассказали в ГАИ.
Прав у водителя не было.-0-
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