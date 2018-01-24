Легковушка сбила пешехода в Верхнедвинском районе

24 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе легковушка сбила пешехода. Подробности ДТП корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП случилось сегодня около 7.30 в деревне Бельковщина. Водитель автомобиля "Форд" при обгоне попутной машины не заметил и сбил пешехода. Под колеса легковушки попал местный житель 1951 года рождения, который шел по краю проезжей части. Мужчина был госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось.

Буквально через 15 минут был совершен наезд на пешехода в Городке. Авария случилась в момент выезда со двора буксируемого автомобиля "Форд", его тянул на гибкой сцепке УАЗ. По предварительной информации, водитель УАЗа не обеспечил безопасность буксировки, из-за чего и произошел наезд на женщину, которая переходила проезжую часть. Местная жительница 1970 года рождения госпитализирована с тяжелыми травмами.

По фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства ДТП.-0-