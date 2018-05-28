Милиция прогнала медведя с трассы в Березинском районе

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры прогнали бежавшего по обочине трассы в Березинском районе медведя, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Происшествие случилось ночью на 128-м км автодороги Минск-Могилев. "Участковый инспектор Анатолий Галуза и милиционер-водитель Василий Тарасевич возвращались с вызова в РОВД, когда заметили на обочине бегущего навстречу медведя. Крупный зверь бежал по краю проезжей части. Могла возникнуть реальная опасность для других участников дорожного движения, - рассказали в УВД. - Сотрудники милиции включили проблесковые маячки, развернулись и возвратились к месту, где было замечено животное. Медведь продолжал бежать по обочине. Хотя необычный пешеход формально и не нарушал правил движения, для предотвращения возможной аварии милиционеры приняли решение направить медведя в лес".

Правоохранители добавили к проблесковым маячкам звуковые сигналы. Такое внимание убедило зверя изменить маршрут. Ловко перепрыгнув ограждение разделительной полосы, медведь через несколько секунд скрылся за деревьями на противоположной стороне.-0-