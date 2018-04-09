9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика повредил фуру и полуприцеп при попытке незаконного въезда в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

За рулем грузовика был 38-летний житель Витебска. Утром 8 апреля он попытался незаконно выехать из пункта пропуска "Берестовица", но был задержан пограничниками. "Накануне, 7 апреля, мужчина пересекал границу из Польши на въезд в Беларусь. После пограничного контроля водитель грузовика проходил иные виды контроля, обязательные при пересечении белорусской границы с грузом. Не завершив проверок, грузоперевозчик, пытаясь незаконно выехать из пункта пропуска, повредил большегрузный автомобиль, полуприцеп и один из шлагбаумов", - рассказали в ГПК. У правонарушителя также были признаки алкогольного опьянения.

"Гражданин Беларуси привлечен к административной ответственности по ст.23.32 КоАП (нарушение режима в пункте пропуска) и передан сотрудникам ГАИ Берестовицкого РОВД для дальнейшего разбирательства", - проинформировали в ГПК.-0-