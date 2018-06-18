18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Милиционер в Лоеве на ходу остановил машину с пьяным водителем за рулем, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Днем 15 июня в оперативно-дежурную службу Лоевского РОВД поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что дома пьяный бывший муж устроил скандал. По адресу был направлен милицейский наряд. Спустя пару минут взволнованная женщина вновь позвонила в милицию. Как выяснилось, дебошир сел за руль. Дополнительно выехал наряд ГАИ.

На соседней улице милиционеры заметили иномарку, которой управлял пьяный скандалист. На неоднократные требования правоохранителей остановиться он никак не реагировал и продолжал движение.

На звук сирены вышел милиционер-водитель РОВД Сергей Залужный, у которого в тот день был выходной. В какой-то момент нарушитель сбросил скорость и выехал на перекресток. "Сергей Залужный на ходу прыгнул в открытое автомобильное окно, выключил передачу и заглушил двигатель. В это время подоспели коллеги милиционера", - сказал Виталий Пристромов.

В отношении дебошира составлены административные протоколы.-0-