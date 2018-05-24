Бесправник на мотоцикле разбился в Вороновском районе

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бесправник на мотоцикле "Кавасаки" разбился в Вороновском районе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Смертельная авария произошла 23 мая. Молодой человек, никогда не получавший водительского удостоверения, двигался на мотоцикле "Кавасаки" от Погородно к Радуни. Опасный маневр он совершил на участке, где на время работ были установлены знаки о сужении дороги, ограничении скорости и запрещении обгона.
"Мотоциклист не учел расстояния и интервала до попутного трактора с полуприцепом. Он ударился о левую заднюю часть полуприцепа, упал на проезжую часть и вылетел в кювет. От тяжелых травм юноша скончался на месте", - рассказали в ГАИ.
Молодой человек ранее дважды задерживался за пьяную езду. В каком состоянии находился в момент столкновения - установит экспертиза.-0-
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