18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе бесправник на легковушке врезался в отбойник, погиб пассажир, сообщили БЕЛТА в МВД.

ДТП произошло около деревни Кулики Червенского района 17 июня около 19 час. "Житель поселка Энергетиков Дзержинского района, управляя без водительского удостоверения (лишен до января 2019 года) автомашиной "Форд", не справился с управлением и ударился в разделительное ограждение", - рассказали в МВД.

В результате водитель помещен в больницу. Погиб ехавший с ним мужчина, 1959 года рождения, уроженец Червенского района, без определенного места жительства и рода занятий.-0-