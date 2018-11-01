Минчанин искал закладку с психотропом недалеко от поста ГАИ

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела ГАИ совместно с оперативниками наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска задержали 32-летнего минчанина, у него был обнаружен и изъят сверток с особо опасным психотропом альфа-PVP. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ несли службу на пересечении улиц Володько и Воронянского. В это время подъехал велосипедист и сказал, что заметил, как неизвестный роется в земле. Очевидец предположил, что он искал закладку с психотропом. "Для проверки информации инспекторы ДПС направились к указанному месту. Мужчина, который там находился, действительно пытался найти закладку. Он был задержан и доставлен в РУВД для дальнейшего разбирательства. Закладка изъята. В свертке было порошкообразное вещество белого цвета", - проинформировали в ГУВД.

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Исследование, проведенное в центральном аппарате Госкомитета судебных экспертиз, показало, что порошок содержит в своем составе альфа-PVP. Мужчина пояснил, что психотроп приобретал для себя, решил попробовать.

Задержанный ранее не судим. Октябрьским (Минска) РОСК в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-