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Минчанин подозревается в присвоении $7,5 тыс. под предлогом их перевода в криптовалюту

Происшествия 02.04.2018 | 14:17
Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин подозревается в присвоении $7,5 тыс. под предлогом перевода денег в биткоин, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий проводили проверку по поступившему в Центральное РУВД заявлению. Оно было написано в отношении 32-летнего минчанина по факту завладения им мошенническим путем $7,5 тыс. 28-летнего жителя Минской области.

Молодому человеку необходимо было пополнить электронный кошелек криптовалютой - биткоином. Сам он этого сделать не мог, так как это довольно сложная процедура. Обратился за помощью к другу. Тот в свою очередь рассказал о своем знакомом - учредителе компании, официально оказывающей данные услуги. В результате без каких-либо расписок житель Минской области передал незнакомому человеку $7,5 тыс. "Минчанин в тот же день не стал пополнять электронный кошелек, сославшись на то, что в ближайшее время курс биткоина может упасть, и он потеряет деньги. Мужчина решил более выгодно воспользоваться средствами для получения прибыли, но исключительно для себя. По договоренности он должен был перевести деньги в течение 2-4 минут, однако своих обязательств не выполнил", - сказал начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев.

Сотрудники милиции и следствия выясняют - куда переводились деньги и почему минчанин не выполнил взятых на себя обязательств. Также применяются меры, направленные на возмещение ущерба. По этому факту по ч.3 ст.209 УК (мошенничество) Центральным (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело.

ГУВД дает свои рекомендации по обращению с криптовалютой: не следует гнаться за легкой добычей, нужно трезво оценивать ситуацию. Чаще всего за обещаниями серьезной прибыли без каких-либо рисков стоят злоумышленники. Покупать или продавать криптовалюту лучше на известных биржах и обменных пунктах, а не через форумы, договариваясь с кем-то напрямую. Всегда необходимо переходить только по проверенным ссылкам, обязательно смотреть, правильно ли прописано доменное имя сайта. При малейшем сомнении в источнике нужно сделать попытку связаться с поддержкой этого ресурса. Поможет чтение отзывов других пользователей сети об этой компании, сайте или частном лице. Нельзя скачивать программы с непроверенных сайтов: они могут содержать вирусные компоненты, позволяющие взламывать кошельки с криптовалютой. Необходимо установить на компьютер антивирус и хранить кошелек на компьютере без доступа к интернету.-0-

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Теги
криптовалюта, МВД, Минск, мошенничество
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