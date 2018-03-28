Арендодатель из Светлогорска придумал схему отсуживать деньги у командировочных

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель из Светлогорска придумал схему отсуживать деньги у командировочных работников, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Светлогорского района Петр Писаренко.

Индивидуальный предприниматель официально зарегистрирован, занимается сдачей квартир в наем. Работники предприятий и организаций со всей Беларуси, которые выполняли работы в Светлогорске и которым было необходимо на несколько дней снять здесь жилье, искали в интернете варианты и сталкивались с недобросовестным ИП. Стороны договаривались о цене, количестве дней проживания. Далее оформлялся договор, однако срок аренды в нем не указывался: командировочные работники могут не знать точно, сколько именно дней они будут проживать в квартире. При этом в устных договоренностях предприниматель обещал расторгнуть договор тогда, когда это будет нужно работникам.

Когда граждане хотели сдать жилье и рассчитаться за услуги, предприниматель уклонялся от этого, ссылаясь на договор. Как пояснил Петр Писаренко, в соответствии с действующим законодательством, если срок аренды в договоре не указан, он считается заключенным на неопределенный срок.

Через некоторое время предприниматель обращался в суды с исками о взыскании арендной платы, а также пени и процентов за пользование чужими деньгами. То есть достоверно зная, что работник пользовался услугой только несколько дней, арендодатель рассчитывал долг за несколько месяцев. В большинстве случаев иски судами удовлетворялись и с организаций взыскивались немалые суммы.

В связи с этим в прокуратуре напомнили о необходимости внимательно изучать договоры при их подписании.-0-