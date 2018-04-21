Минчанин предстанет перед судом за совращение 12 подростков

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в суд Партизанского района Минска уголовное дело по обвинению 53-летнего минчанина в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста, распространении порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетнего, вовлечении несовершеннолетних в антиобщественное поведение. Эти преступления были совершены в отношении 12 мальчиков-подростков 1998-2001 годов рождения. Противоправные деяния относятся к периоду с июля 2013 по 26 августа 2017 года.

Для знакомства с мальчиками обвиняемый применял специальные познания в области детской психологии, которые получил при изучении специальной литературы. Он использовал излишнюю доверчивость и наивность подростков, их подчиняемость авторитету взрослого человека, ограниченность жизненного опыта. Добивался расположения малолетних через угощение их табачными изделиями и спиртными напитками.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности мужчины, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий. Примененную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.

По итогам расследования дела и с учетом выясненных причин и условий совершения преступлений следователь внес представление в инспекцию по делам несовершеннолетних Минского РОВД. В нем указано на недостатки индивидуальной и профилактической работы с подростками. Виновных должностных лиц потребовано привлечь к дисциплинарной ответственности.-0-