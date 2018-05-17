Вынесен приговор пятерым жителям Минской области за издевательство над домработницей

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района вынес приговор в отношении пятерых жителей Минского района, которые с угрозой применения насилия вымогали деньги у домработницы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облсуда.

Обвиняемые признаны виновными в вымогательстве группой лиц с применением насилия, а также в заведомо ложном доносе о совершении преступления или пособничестве в заведомо ложном доносе.

Женщины - супруга и ее мать - приговорены к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Мужчинам назначено наказание также в виде лишения свободы - на срок от 4 до 4 лет 6 месяцев колонии усиленного режима. У каждого из них конфискуют имущество. Солидарно со всех обвиняемых в пользу потерпевшей взыскано Br2 тыс. материальной компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Как сообщалось, потерпевшей по этому делу признана 52-летняя женщина, которая неофициально подрабатывала уборкой в домах. Через знакомую к ней за помощью обратилась одна из обвиняемых. Перед новогодними праздниками 2016 года родственники в очередной раз пригласили женщину убрать в коттедже в их присутствии. Чтобы извлечь материальную выгоду, семья (супружеская пара, родители молодой женщины и отец ее супруга) решила инсценировать хищение у них имущества. Они обвинили потерпевшую в краже $650, которые якобы лежали в носке на шкафу и пропали после уборки комнаты.

Около суток обвиняемые принудительно удерживали женщину, избивали, угрожая в том числе ее семье, если она не вернет "похищенные" деньги. Для устрашения потерпевшую вывезли на кладбище, вынудили ее дать "признательные показания" по ранее заготовленной ими речи на камеру мобильного телефона и написать расписки, в которых не указывалась сумма. Поскольку у потерпевшей не было таких денег, фигуранты продолжали шантажировать и угрожать расправой, обыскивали ее дом, заставляли раздеваться.

После того, как обвиняемые узнали, что потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, фигурантка написала заведомо ложное заявление о якобы совершенной женщиной краже уже $6650, предоставив искусственно созданные доказательства. На протяжении расследования обвиняемые давали противоречивые показания. Чтобы избежать уголовной ответственности, пытались запутать следствие, а в дальнейшем вовсе отказались от дачи показаний.-0-