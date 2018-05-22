В Щучинском районе задержали серийного вора

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серийный вор задержан в Щучинском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель одной из деревень (1999 года рождения) подозревается в серии краж у односельчан и жителей соседних населенных пунктов.

"Молодой человек воровал у пожилых людей, когда их не было дома. Таким образом две старушки лишились продуктов питания. В одном случае подозреваемый проник в жилище через незапертую дверь, а в другом - через окно", - рассказали в пресс-службе УВД.

Позже он расширил географию противоправных деяний, отправившись совершать кражи в соседние села. Там он сосредоточился на пустующих домах, из которых выносил все, что представляет хоть какую-то ценность: газовый баллон, телевизионный ресивер, фужеры.

Пока подозреваемый планировал очередное преступление, на его след вышли сыщики Щучинского райотдела милиции. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-