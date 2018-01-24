Мингорсуд 2 февраля огласит приговор по делу авторов, обвиняемых в разжигании национальной розни

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд 2 февраля огласит приговор по уголовному делу в отношении авторов ряда информресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Гособвинитель в ходе судебных прений запросил для каждого из трех обвиняемых - Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца, Сергея Шиптенко - 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года. Прокурор просит признать их виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц.

Обвиняемых задержали в декабре 2016 года после публикаций на российских информационных ресурсах. Материалы выходили под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь, Артур Григорьев. По выводам Республиканской экспертной комиссии, в материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Беларуси, в текстах содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.-0-