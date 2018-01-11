Минские таможенники пресекли две попытки пересылки психотропов в почтовом отправлении

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники в пункте таможенного оформления "Минская почта" выявили два факта незаконного перемещения психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

При проведении таможенного контроля международных почтовых отправлений, которые следовали от одного отправителя из Таджикистана в адрес двух жителей Минской области, таможенники обнаружили незадекларированную растительную массу коричневого цвета, спресованную в гранулы. В таможенных декларациях в обеих посылках были заявлены личные вещи. В первом случае масса вещества составила почти 14 г, во втором – около 16 г.

Эксперты Таможенной лаборатории и Государственного комитета судебных экспертиз установили, что в пересылаемой растительной массе содержится особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, - гармин (алкалоид растительного происхождения, вызывающий галлюциногенный эффект).

По фактам незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза психотропных веществ Минской региональной таможней возбуждены уголовные дела в соответствии с ч.2 ст.328-1 УК Республики Беларусь.

В 2017 году Минской региональной таможней пресечено 42 факта перемещения в международных почтовых отправлениях психотропных веществ, наркотических средств, прекурсоров и ядовитых веществ. Из незаконного оборота всего изъято более 2 кг таких средств и веществ.-0-