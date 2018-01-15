Двум минчанам предъявлено обвинение по делу об автомошенничестве более чем на Br100 тыс.

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двум минчанам предъявлено обвинение по делу об автомошенничестве на сумму более Br100 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова.

Подозреваемые были задержаны оперативными сотрудниками милиции 10 января. С ними работают следователи. Двум основным фигурантам дела - 43-летнему и 37-летнему жителям Минска - предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

Управлением СК по Минску по материалам проверки главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении пятерых мужчин. Они подозреваются в серии противоправных действий для получения страховых выплат.

Для инсценировок ДТП использовались съемные элементы автомобиля KIA Quoris, который получил механические повреждения в аварии в 2015 году в России. Впоследствии их переставляли на два аналогичных транспортных средства, зарегистрированных в Беларуси. "Участники преступной группы оформляли страховки по системе "Полное КАСКО" на данные автомобили и подбирали место без интенсивного движения. Целые детали заменялись на ранее поврежденные в гаражном кооперативе, что подтверждается записями камер видеонаблюдения, а также непосредственно на месте инсценировки ДТП, - сказала Марина Дранькова. - Уголовное дело возбуждено по обстоятельствам пяти ДТП, инсценированных в период с июля 2016 года по октябрь 2017 года, за четыре из которых были получены страховые возмещения на сумму более Br100 тыс.".

По факту последнего ДТП, инсценированного 1 октября 2017 года, в выплате было отказано страховой компанией. Были установлены несоответствия повреждений в салоне и элементов кузова автомобиля механизму и обстоятельствам аварии. Это послужило поводом для обращения страховщиков в правоохранительные органы.

При расследовании проверяются и иные случаи обращения участников преступной группы за выплатами в страховые организации по фактам ДТП на других автомобилях.

Оба автомобиля KIA сняты с учета в ГАИ, один из них изъят, местонахождение второго выясняется. На имущество подследственных наложен арест.-0-