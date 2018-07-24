Мотив захвата заложницы в Заславле не связан с банком - СК

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотив захвата заложницы в Заславле, по первоначальной информации, не связан с банком. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА.

По словам Юлии Гончаровой, мотив преступления связан с внутрисемейными отношениями. "Нами изъяты видеозаписи с камер наблюдения в банке, проведены осмотры, выемки, продолжаются допросы свидетелей и всех других участников, в том числе сотрудников органов внутренних дел. Многие увязывали событие с банком, кредитом, получением и отказом в выдаче кредита. Он явился местом совершения преступления - так случилось, что какие-то внутрисемейные выяснения произошли в банке, где находились люди. Банк стал местом, но не поводом - такова первоначальная информация. Поэтому все "кредитные вопросы" сильно преувеличены СМИ", - отметила официальный представитель СК.

Она обратила внимание, что следователи достаточно неохотно, а точнее вообще не хотят разглашать информацию по этому уголовному делу, несмотря на то, что в сети уже появилось много комментариев, опрошены соседи, которые как-будто что-то знают. "Ниша заполнилась информацией, которая во многом не соответствует действительности и содержит различные суждения, оценки и мнения, - сказала Юлия Гончарова. - Мы стараемся дать максимально корректную информацию, которая будет основываться не на домыслах. И пока какие-то суждения не станут фактами, то заявлять о них, наверное, с позиции официального госоргана будет неправильно. Но есть еще, как в этой ситуации, ряд ограничений, связанных с личной жизнью фигурантов дела. Есть элементарные этические нормы".

Мужчина, совершивший захват беременной заложницы в Заславле, ранее был неоднократно судим по статьям "кража", "хулиганство", "грабеж", "разбой", "вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность". Первая судимость была в 1986 году, когда ему было 14 лет, последняя - в 1995 году, он получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 18 июля 46-летний мужчина с ножом в отделении банка в Заславле взял в заложницы свою 23-летнюю дочь. Правоохранители более двух часов вели переговоры. Как рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич, после безуспешных переговоров и исчерпания всех возможностей мирного разрешения была проведена силовая операции. Заложница был освобождена. Девушка не пострадала. Преступник был ликвидирован. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.291 УК (захват заложника, совершенный с применением во время захвата либо удержания лица насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего).-0-

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