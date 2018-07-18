18 июля, Заславль /Корр. БЕЛТА/. "Алмаз" освободил заложницу в отделении банка в Заславле. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Мужчина, захвативший заложницу, ликвидирован.

"В отделении Белинвестбанка в городе Заславле преступник, вооруженный ножом, захватил в заложники девушку. На протяжении более двух часов мы вели с ним переговоры. Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. Личность преступника нами установлена - это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля, - сообщил министр. - После безуспешных переговоров и исчерпания всех возможностей мирно решить это дело было принято решение о проведении силовой операции, а именно освобождении заложника. Она была успешно проведена силами спецподразделения МВД "Алмаз". Заложник был освобожден. Девушка не пострадала. По предварительным данным, она беременна. Это имело определенные обстоятельства с точки зрения силовой операции. Преступник ликвидирован".

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Следствие возглавляет начальник УСК по Минской области. Министр отметил, что мотивы преступника будет выяснять следствие. "Еще раз подчеркиваю, мы вели переговоры более двух часов, сотрудники, которые вели переговоры, будут следствием допрошены, они все подробно изложат. Есть видеозапись всего процесса, поэтому дополнительные обстоятельства, которые связаны с этим преступлением, можно будет узнать у органов предварительного следствия", - сказал министр.

По словам Игоря Шуневича, преступник выдвигал различные требования.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников (ч.2 ст.291) УК. В настоящее время следственная группа под руководством начальника УСК по Минской области приступила к осмотру места происшествия. По предварительным данным, девушка 1995 года рождения была захвачена мужчиной. Оба они не имеют отношения к банку и пришли туда в качестве посетителей. -0-

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