Мотоциклист-бесправник улетел в кювет: серьезно пострадал пассажир

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе бесправник не удержал мотоцикл на дороге и вылетел в кювет, при этом серьезно пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло ночью 4 мая. На участке дороги Подороск-Порозово 21-летний мотоциклист не справился с управлением. "Иж-Планета-5" оказался в кювете. Водитель в результате аварии получил перелом ключицы, серьезно пострадал его пассажир, молодой человек 1993 года рождения. Он госпитализирован с переломом позвоночника и другими повреждениями. "Водительского удостоверения мотоциклист никогда не имел. В каком состоянии он находился в момент аварии, будет установлено в результате проверки. В 2016 году он задерживался за управление в состоянии опьянения", - рассказали в ГАИ.

Также устанавливаются обстоятельства еще одной аварии с участием мотоциклиста в Лидском районе. 6 мая по дороге к агрогородку Липнишки мужчина 1985 года рождения не справился с управлением, мотоцикл оказался в кювете. Водитель пострадал. Скорость в момент аварии, а также все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-

ДТП в Лидском районе. Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома