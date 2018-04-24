В Гродно разыскивают очевидцев резонансного ДТП с участием мотоцикла

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают очевидцев резонансного ДТП 2016 года, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Управлением Следственного комитета по Гродненской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в июне 2016 года по факту аварии, в которой погиб мотоциклист. Произошло ДТП 3 июня на перекрестке Индурского шоссе и улицы Кабяка. 33-летняя водитель "Мерседес" при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу Aprilia SR 125. В результате столкновения 32-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения: он скончался на месте происшествия.

"Для установления обстоятельств произошедшего следователи провели большой объем следственных действий. Осмотрено место дорожно-транспортного происшествия, установлены и допрошены более десятка очевидцев, проведены проверки их показаний, а также водителя автомобиля "Мерседес" на месте происшествия, следственные эксперименты. К уголовному делу приобщены и изучены записи видеорегистраторов иных транспортных средств, находившихся в зоне дорожно-транспортного происшествия. Выяснено, что оба водителя в момент столкновения были трезвы", - сказал Сергей Шершеневич.

Для определения истины и принятия окончательного процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии следователи продолжают устанавливать очевидцев. Возможно, кто-то мог видеть мотоциклиста до выезда на перекресток и в момент движения по нему, а также сигнал светофора при пересечении мотоциклистом стоп-линии перед выездом на перекресток. В связи с этим очевидцев просят оказать помощь в расследовании, позвонив по телефонам: 8 (0152) 72-41-02, 72-40-40 или 102.

Следователи также предостерегают граждан от перечисления денег мошенникам, выдающим себя за очевидцев. К родственникам погибшего мотоциклиста в январе 2017 года обратился неизвестный, который пообещал за вознаграждение предоставить запись видеорегистратора с моментом столкновения. Получив деньги, он перестал контактировать.

"Для проверки информации гродненские следователи направили поручение об оказании правовой помощи в компетентное учреждение юстиции Российской Федерации", - отметил Сергей Шершеневич. Выяснилось, что инициатором сообщения стал мошенник, скрывающийся под вымышленными именами. Он специализируется на зарабатывании денег путем такого обмана. В начале апреля 2018 года Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении него уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана (ч.1 ст.209 УК).-0-