Мотоциклист погиб в ночном ДТП в Орше

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист погиб при ДТП в Орше, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Фото УГАИ МВД Республики Беларусь

Авария произошла сегодня около 00.30 - 30-летний водитель управлял незарегистрированным мотоциклом Kawasaki ZX-9R. "В районе дома по ул.Ленина при выборе скорости он не учел особенностей транспортного средства, дорожных условий, не справился с управлением и упал. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. 20-летняя пассажирка мотоцикла госпитализирована", - проинформировали в ГАИ. Пассажирка ехала на мотоцикле в шлеме, водитель - без.

Уголовное дело возбуждено по факту ночной аварии с мотоциклистом в Орше "По факту аварии Оршанским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Беларуси. Следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские", - проинформировала Светлана Сахарова.

За пять месяцев текущего года на дорогах республики по вине водителей мототранспорта совершено 48 ДТП, в которых 4 человека погибли и 49 получили ранения. В 6 случаях участники находились в состоянии опьянения.-0-