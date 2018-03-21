Мужчина и женщина погибли при пожаре в Ивацевичском районе

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при пожаре погибли два человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Сообщение о возгорании в деревне Селец поступило ночью 20 марта. Около 2.40 во время тушения пожара спасатели обнаружили бездыханные тела 51-летнего местного жителя и его 36-летней сожительницы.
Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит по данному факту проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для определения причин смерти пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-
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