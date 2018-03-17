В цехе МТЗ произошло возгорание

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из цехов Минского тракторного завода произошло возгорание, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Информация о загорании в покрасочной камере №1 цеха кабин поступила спасателям сегодня в 10.53. Когда к месту вызова прибыли пожарные-спасатели, по внешним признакам ничего не наблюдалось. Однако было установлено, что произошло тление отложений краски внутри неэксплуатируемой покрасочной камеры на площади в 5 кв.м.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия и цеха кабин не остановлен.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при работах по демонтажу швеллера с помощью газового резака.-0-