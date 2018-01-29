29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина подстрекал руководителей минской фирмы к даче взятки якобы сотрудникам ДФР КГК, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по г. Минску Марина Дранькова.

Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Обвиняемый с сентября по октябрь 2017 года вводил в заблуждение директора частной компании и его заместителя. Мужчина говорил о возможности за деньги прекратить проверки финансово-экономической деятельности фирмы сотрудниками ДФР КГК.

В действительности он не мог влиять на ход рассмотрения материалов проверки. "Несмотря на это, он убедил представителей компании в необходимости передачи ему $1 тыс. якобы для должностных лиц проверяющих органов, - рассказала Марина Дранькова. - Вскоре проводивший разбирательство оперативный сотрудник сообщил директору о завершении проверки. Взявший деньги мужчина настаивал на том, что вопрос решился благодаря его вмешательству и в случае отказа руководства компании в даче взятки разбирательство будет возобновлено. При этом он пояснял, что сам выгоды за "посредничество" не имел".

В итоге представители компании обратились к правоохранителям, так как понимали противоправный характер предлагаемых мужчиной действий. "Его задержали в октябре 2017 года во время получения денег. По результатам расследования ему предъявлено обвинение по ст. 431 (подстрекательство к даче взятки), ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. На его имущество следователями наложен арест", - проинформировала Марина Дранькова.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-