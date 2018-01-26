Замдиректора Жлобинского мясокомбината обвиняется в получении взятки

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат", обвиняемого в получении взятки (ч.1,2 ст.430 УК Беларуси). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следствием установлено, что летом 2017 года обвиняемый принял от руководителя минского сельскохозяйственного предприятия взятку в размере Br100. Передача денег состоялась у автозаправочной станции на автодороге Минск-Гомель. Взяткодатель представлял как свои, так и интересы бизнес-партнеров - руководителей предприятий из Минска, Гомеля и Жлобинского района. Обвиняемый обещал содействие со стороны мясокомбината при выполнении условий ранее заключенных договоров, а также в беспрепятственных поставках мясной продукции. В сентябре обвиняемый повторно принял взятку в сумме Br150 от того же лица.

Для возмещения причиненного преступными действиями вреда на автомобиль, гараж и другое имущество обвиняемого наложен арест на сумму Br37 тыс.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.-0-