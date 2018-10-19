Мужчина украл аппарат ЭКГ из больницы в Боровлянах

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина похитил аппарат ЭКГ стоимостью более Br4 тыс. из приемного отделения Минской областной клинической больницы, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сообщение о краже поступило в оперативно-дежурную службу Боровлянского отдела милиции. Пропажу дорогого медицинского оборудования обнаружила медсестра, которая в мужской смотровой опрашивала очередного пациента. Она нашла на полу сетевой шнур от аппарата. Сотрудники милиции просмотрели записи камеры видеонаблюдения и установили личность вора.

"Выяснилось, что мужчину в больницу доставила бригада скорой помощи. В смотровой он должен был дождаться врача, но решил поступить иначе. Прихватив прибор, злоумышленник спокойно покинул учреждение здравоохранения. Только он не учел, что в сопроводительном листе, который заполняли медработники, указаны его данные. Похитителем оказался 36-летний житель Минского района", - рассказал заместитель начальника Минского РУВД Юрий Кусто.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Похищенное изъято. За кражу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ча.1 ст. 205 УК. Ему грозит лишение свободы до 3 лет.-0-