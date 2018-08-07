Мужчина в Сенненском районе убил кошку тростью

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Сенненском районе убил кошку металлической тростью, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА.
Случай произошел в середине июня, а 13 июля возбуждено уголовное дело по ст.339-1 УК (жестокое обращение с животным). Житель одной из деревень, 62-летний мужчина, в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов тростью домашней кошке по кличке Джери. Животное погибло.
О происшествии в правоохранительные органы сообщили свидетели преступления, проводится расследование.-0-
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