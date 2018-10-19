На малярном участке Гомельского радиозавода произошел пожар

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели выезжали по сообщению о возгорании в одном из помещений радиозавода, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Сегодня в 7.40 подразделения гомельского гарнизона МЧС выехали в ОАО "Гомельский радиозавод". "По предварительной информации, горели отложения краски в вентиляционном канале окрасочной камеры малярного участка", - отметила официальный представитель.
Спасатели ликвидировали возгорание.
Пострадавших нет. Происшествие на работу предприятия не повлияло, производственный процесс не нарушен.
По данному факту проводится проверка.-0-
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