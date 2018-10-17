Мужчина погиб при пожаре на предприятии в Барановичском районе

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе при пожаре на одном из предприятий погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел сегодня около 2.20 в пригородной деревне Русино. Пожар произошел в здании вспомогательного корпуса, который принадлежит Барановичской птицефабрике. Огонь повредил мебель и имущество в бытовом помещении, погиб мужчина 1982 года рождения.

Причины пожара устанавливаются, выясняются обстоятельства происшествия.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал, что проверку по факту гибели рабочего проводят сотрудники Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета. Известно, что мужчина трудился в должности оператора КЗС.-0-