На предприятии в Чашниках спасли от огня почти 3 тыс. т щепы

16 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пожарные предотвратили уничтожение почти 3 тыс. т щепы на складе предприятия ОАО "Чашникский агросервис", сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило утром 15 октября. В результате возгорания на складе агросервиса по ул. Ленинской в райцентре уничтожено 500 кг древесной щепы.
Причина пожара устанавливается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.46 BYN
|2.442 BYN
|2.452 BYN
|USD
|2.1177 BYN
|2.108 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.2257 BYN
|3.213 BYN
|3.225 BYN