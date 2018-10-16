На предприятии в Чашниках спасли от огня почти 3 тыс. т щепы

16 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пожарные предотвратили уничтожение почти 3 тыс. т щепы на складе предприятия ОАО "Чашникский агросервис", сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило утром 15 октября. В результате возгорания на складе агросервиса по ул. Ленинской в райцентре уничтожено 500 кг древесной щепы.

Причина пожара устанавливается.-0-