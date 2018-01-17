На пр.Независимости в Минске машину выбросило на встречку из-за непогоды

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварии с несколькими авто произошли в Минске из-за непогоды, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Одно из ДТП случилось на пр.Независимости сегодня около 12.00. "Водитель легкового Volkswagen Passat ехал по проспекту со стороны ул. Натуралистов в направлении ул. Филимонова. Из-за сложных погодных условий мужчина не справился с управлением, его автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Там машина столкнулась с Pegeout. От удара Passat отбросило в еще один Volkswagen, который в свою очередь столкнулся c Honda. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия", - рассказали в ГАИ.

Позже на пр.Независимости недалеко от Московского кладбища произошла еще одна авария. "Водитель Citroen ехала по проспекту со стороны ул. К.Туровского в направлении МКАД в крайней левой полосе. Женщина не справилась с управлением из-за непогоды. Ее машину повело и выбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в Volkswagen. Водитель Volkswagen был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма средней степени и перелом надколенника", - проинформировали в Госавтоинспекции.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома