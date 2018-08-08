На процессе по делу о гибели Коржича объявлен краткий перерыв

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На процессе по делу о гибели Александра Коржича объявлен краткий перерыв. К этому времени прокурор полностью зачитал обвинение одному из фигурантов, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Судебное разбирательство Минский областной суд проводит в здании суда Московского района.

По делу проходят трое военнослужащих 72-го объединенного учебного центра в Печах, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия). Один из фигурантов обвиняется по ч.1 ст.205 УК (кража).

На скамье подсудимых сержанты Евгений Барановский (ч.ч. 1.2 ст.430, ч.3 ст.455 и ч.1 ст.205) и Антон Вяжевич (ч.ч. 1.2 ст.430, ч.3 ст.455), а также младший сержант Егор Скуратович (ч.ч. 1.2 ст.430, ч.3 ст.455).

На суде присутствуют мать погибшего Светлана Коржич и военнослужащие, которые так же как и она проходят по делу потерпевшими.

Суд по делу о гибели рядового Коржича начался в Минске Как ранее сообщалось БЕЛТА со ссылкой на председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, фигуранты дела признали фактическую сторону предъявленного обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия.

К этому времени государственный обвинитель, прокурор отдела Генпрокуратуры Юрий Шерстнев зачитал обвинение Евгению Барановскому. Так, сержант за взятки в размере от Br30-40 разрешал подчиненным военнослужащим, в том числе погибшему Коржичу, пользоваться мобильными телефонами с выходом в интернет. Евгений Барановский, по озвученным в суде данным, брал взятки и за посещение магазина на территории Печей. Военнослужащие покупали ему кофе, сигареты и продукты питания. Гособвинитель также проинформировал о фактах, когда Барановский, в том числе вместе с младшим сержантом Скуратовичем, заставлял подчиненных военнослужащих выполнять после отбоя физические упражнения, например, отжиматься не менее 10 раз, незаконно привлекал их к труду.

От Коржича Барановский принял Br30 в качестве платы за то, чтобы оградить рядового от выполнения хозработ, незаконных команд других сержантов. Затем потребовал у Коржича еще Br20, когда тот находился на стационарном лечении.

По данным следствия, Барановский избивал подчиненных военнослужащих, отнимал у них продукты. Кроме того, он тайно похитил из специального ящика мобильный и зарядное одного из солдат, которые позже продал.

Во время судебного разбирательства

Взятки за пользование мобильными телефонами и разрешение подчиненным посетить магазин вменяются и младшему сержанту Скуратовичу.

Противоправные действия обвиняемых повлекли тяжкие последствия - самоубийство Коржича, нанесли существенный урон государственным и общественным интересам, авторитету армии, подчеркнул гособвинитель.

Как ранее сообщалось БЕЛТА со ссылкой на председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, фигуранты дела признали фактическую сторону предъявленного обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия. То есть они полагают, что не виновны в самоубийстве рядового Коржича.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. На первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства.

По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства. После предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов дела для ознакомления матери погибшего Светлане Коржич и обвиняемым.

После изучения материалов уголовного дела (а они составляют более 30 томов) по ходатайству женщины проводились дополнительные следственные действия. Все заявленные матерью погибшего солдата ходатайства удовлетворены в полном объеме. В том числе была проведена эксгумация тела, назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. Она подтвердила выводы первоначальной экспертизы, в частности о том, что на теле умершего каких-либо иных телесных повреждений, не связанных с самоповешением, не имеется.-0-

Фото Рамиля Насибулина