19 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На трассе в Оршанском районе насмерть сбили женщину, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Ночью с 18 на 19 мая около 3.00 на горячую линию в милицию позвонил дальнобойщик, которой сообщил о подозрительной женщине, находящейся на трассе Брест - Минск - граница РФ. Предупредить трагедию мужчина не успел. Фактически в это же время 27-летний водитель автомашины "Хонда Аккорд" на 566-м км, двигаясь в крайней левой полосе, совершил наезд на нее. От полученных травм женщина 1994 года рождения, переходившая проезжую часть в неустановленном месте, скончалась.
По данному факту проводится проверка. -0-
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