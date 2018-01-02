Наезд на пешеходов в Миорах: одна женщина погибла на месте, вторая в больнице

2 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Миорах водитель совершил наезд на двух пенсионерок, переходивших дорогу в неположенном месте, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло 2 января в 20.05 по ул. Коммунистической. Водитель 1991 года рождения на автомобиле "Фольксваген Джетта" сбил двух женщин, переходивших проезжую часть в 70 метрах от пешеходного перехода. Одна из них - пенсионерка 1949 года рождения - погибла на месте. Вторая 1948 года рождения с различными травмами была доставлена в больницу. Скорую помощь на место происшествия вызвали очевидцы, милицию - водитель "Фольксвагена".

"По словам водителя, на пешеходном переходе он пропустил людей, а через 70 метров увидел еще группу прохожих. Пытаясь их пропустить, он принял вправо, совершив наезд еще на двух незамеченных человек. Его слова проверят сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки", - отметил Александр Казючиц.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, которые обеспечивают безопасный проезд данного участка. Очевидцев ДТП просят обратиться в милицию.-0-