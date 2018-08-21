Нарушения при хранении сельхозмашин выявлены в хозяйствах Столбцовского района

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения при хранении сельскохозяйственных машин, организации их учета и эффективного использования в хозяйствах Столбцовского района. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Во время нынешней уборочной кампании прокурорские работники проверили машинно-транспортные парки и зерносушильные комплексы десяти хозяйств района. Нарушения выявлены на сельхозпредприятиях "Рубежевичи", "Рочевичи", "Родина Якуба Коласа", "Аталезь-агро", "Жатерево", "Деревное", "Великий Двор", "Родина Дзержинского", "Шашки" и "Каганец". В хозяйствах "Деревное", "Родина Дзержинского" и "Каганец" зафиксированы случаи разукомплектования техники.

Сотрудники большинства проверенных предприятий не были обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. В ОАО "Рочевичи" и ОАО "Родина Якуба Коласа" ответственные люди оставляли без присмотра территорию машинно-транспортного парка и производственные помещения. В местах уборки зерновых на полях ОАО "Рубежевичи" и ОАО "Родина Дзержинского" на момент проверки не было организовано дежурство пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техники. В девяти из десяти хозяйств района не проводился приборный контроль состояния водителей на алкогольное опьянение перед началом и после окончания рабочей смены.

По результатам проверки прокуратура Столбцовского района внесла 10 представлений, вынесла два предписания организациям АПК региона, направила акт надзора в Столбцовский райисполком, в которых потребовала устранить недостатки и упущения.-0-