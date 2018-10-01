Ночью под Слуцком водителя легковушки останавливали со стрельбой

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью в Слуцком районе водитель легковушки отказался остановиться по требованию ГАИ, правоохранителям пришлось применить оружие. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Сотрудники ГАИ 1 октября около 2.40 у дома №207 на ул.Ленина в Слуцке сигналом жезла и включением проблесковых маяков синего и красного цветов попросили водителя автомашины Volkswagen Jetta остановиться, так как стиль его вождения вызвал вопросы. "Он проигнорировал сигнал и продолжил ехать в сторону автовокзала. Сотрудники ДПС начали преследовать авто, - рассказал Сергей Чеботарев. - Мужчина продолжал игнорировать сигналы об остановке: проблесковые маячки, требования через громкоговоритель и звуковые сигналы".

Действия водителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан и других участников дорожного движения. "Поэтому после того как погоня переместилась за пределы города, сотрудники на 355-м км автодороги Р43 Кричев - Ивацевичи приняли решение использовать оружие. После двух предупредительных, несколькими выстрелами было повреждено заднее колесо Volkswagen, и машина остановилась", - проинформировал Сергей Чеботарев.

Водителя задержали. На 25-летнего жителя Слуцкого района составили 5 протоколов, в том числе за вождение в нетрезвом виде.-0-