1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний фейерверк попал минчанке в лицо, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Неудачный запуск фейерверка в Минске обернулся травмой для 33-летней женщины. Утром она обратилась в больницу. В 00.30 в результате запуска фейерверка соседями, который попал женщине в лицо, она получила ушибленную рану верхней губы. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой", - рассказали в МЧС.

Это пятый случай в столице во время празднования Нового года, когда люди пострадали от неправильного использования пиротехники.

В МЧС напомнили, что при использовании пиротехнических изделий нужно располагать их на ровной поверхности, не ближе 30 м от людей, строений, деревьев, дорог. Запрещается использовать пиротехнику дома. "Обязательно примите меры по недопущению опрокидывания изделия во время его работы. Поджигайте конец фитиля на расстоянии вытянутой руки (не наклоняясь над изделием) и немедленно отойдите на безопасное расстояние, не используйте пиротехнику в ветреную погоду. Если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку еще раз", - подчеркнули в ведомстве.-0-