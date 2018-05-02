Обвиняемые экс-директор пейнтбольного клуба и его подельник заставляли потерпевших копать могилу

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемые экс-директор минского пейнтбольного клуба вместе с подельником заставляли потерпевших копать себе могилу и угрожал пистолетом. Такую информацию озвучил гособвинитель, оглашая предъявленное обвинение, передает корреспондент БЕЛТА из зала Минского городского суда.

Перед судом предстали два минчанина, 1976 и 1989 годов рождения, которые обвиняются в убийстве начальника отдела продаж столичного предприятия. При расследовании этого дела были получены доказательства причастности обвиняемых к другим преступлениям, совершенным несколькими годами ранее.

Обвиняемые разработали план, в результате которого намеревались выманить крупную сумму денег у семейной пары. Они систематически отслеживали передвижение пострадавших, встречались с ними лично, применяли физическое и психологическое насилие. Вывозили в лесной массив и заставляли копать себе могилу. Один из эпизодов произошел 25-26 июня 2011 года. Под предлогом разговора обманом старший обвиняемый выманил супругу из квартиры, предложил сесть в салон его машины, после чего вопреки воле потерпевшей вывез на окраину Минска. По дороге в машину подсел второй фигурант. Уже на территории лесного массива обвиняемые продолжили вымогать деньги. Свои действия они сопровождали угрозой убийством, применением насилия. Среди прочего пострадавшей продемонстрировали пистолет и выстрелили над головой. Кроме того, обвиняемые прибегали к демонстрации предметов, напоминавших ампутированные части тела человека - кисти и пальцы рук.

Также мужчинам стало известно о наличии у начальника отдела продаж крупной суммы. Для ее похищения фигуранты совместно разработали план похищения мужчины. Младший обвиняемый, отпросившись с работы, прибыл к дому пострадавшего. Пользуясь хорошими отношениями, путем обмана и злоупотребления доверием он выманил того из дома и отвез на территорию пейнтбольного клуба по улице Карвата. Там он подошел к мужчине сзади и нанес несколько ударов. После этого второй фигурант стал душить мужчину. От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте. После этого обвиняемые завладели машиной и имуществом умершего. Продолжая свои преступные действия, они направились к дому жертвы и с использованием ранее похищенных ключей проникли в его квартиру, где похитили не менее $50 тыс. Опасаясь изобличения, они предприняли меры по уничтожению следов преступления.

Экс-директор пейнтбольного клуба признал вину лишь в совершении преступления, предусмотренного ст.380 (подделка удостоверения в целях его использования им самим, использование заведомо подложного документа). Что касается других преступлений, вину в них он не признает. Младший фигурант не признает вину ни по одному из составов.

На данном этапе обвиняемые отказались от дачи показаний. Суд принял решение огласить показания, которые были даны ими на предварительном следствии. Обвиняемые дают также некоторые пояснения.

В начале судебного заседания было заявлено ходатайство о признании родителей умершего потерпевшими. В ходе предварительного следствия они выступали в качестве свидетелей. Суд удовлетворил это ходатайство.

Младший обвиняемый в своем ходатайстве, в частности, просил суд признать показания второго обвиняемого ложными, мол, тот его оговорил, тем самым пытался избежать ответственности.

Оба находятся под стражей. Ранее они уже были судимы: один в 2006 году, второй - в 2009-м. Тогда районные суды Минска назначили им штрафы.-0-