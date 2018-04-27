В Полоцком районе женщину убили в дачном доме

27 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцком районе раскрыто убийство местной жительницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
С заявлением об исчезновении невестки в полоцкую милицию обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что cозванивалась с родственницей в последний раз в середине марта и с тех пор она на связь не выходила, ее местонахождение не известно. При отработке первоначальной информации сотрудниками милиции установлено, что пропавшая - 46-летняя женщина - проживала в дачном доме. В основном общалась с жителями дачного поселка.
Учитывая, что пропавшая была родом из Гродненской области, сотрудники уголовного розыска отработали версию, что женщина могла вернуться на родину. Однако и там следов ее пребывания установлено не было.
"При проведении оперативно-разыскной работы была получена информация, что в день исчезновения она находилась в доме мужчины, с которым ранее сожительствовала непродолжительное время. Также были установлены присутствовавшие в тот момент в доме лица. Как оказалось, именно тогда и было совершено убийство: женщине нанесли несколько ножевых ранений, а тело сбросили в реку", - отметила Ольга Шкуратова.
26 апреля следователями возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 УК Беларуси. Двое подозреваемых в совершении преступления, 1963 года рождения, задержаны и находятся в изоляторе временного содержания Витебска. Все обстоятельства трагедии будут установлены при проведении дальнейших оперативных и следственных мероприятий.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4264 BYN
|2.423 BYN
|2.431 BYN
|USD
|2.0094 BYN
|2.005 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2056 BYN
|3.197 BYN
|3.21 BYN