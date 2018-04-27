В Полоцком районе женщину убили в дачном доме

27 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцком районе раскрыто убийство местной жительницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

С заявлением об исчезновении невестки в полоцкую милицию обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что cозванивалась с родственницей в последний раз в середине марта и с тех пор она на связь не выходила, ее местонахождение не известно. При отработке первоначальной информации сотрудниками милиции установлено, что пропавшая - 46-летняя женщина - проживала в дачном доме. В основном общалась с жителями дачного поселка.

Учитывая, что пропавшая была родом из Гродненской области, сотрудники уголовного розыска отработали версию, что женщина могла вернуться на родину. Однако и там следов ее пребывания установлено не было.

"При проведении оперативно-разыскной работы была получена информация, что в день исчезновения она находилась в доме мужчины, с которым ранее сожительствовала непродолжительное время. Также были установлены присутствовавшие в тот момент в доме лица. Как оказалось, именно тогда и было совершено убийство: женщине нанесли несколько ножевых ранений, а тело сбросили в реку", - отметила Ольга Шкуратова.

26 апреля следователями возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 УК Беларуси. Двое подозреваемых в совершении преступления, 1963 года рождения, задержаны и находятся в изоляторе временного содержания Витебска. Все обстоятельства трагедии будут установлены при проведении дальнейших оперативных и следственных мероприятий.-0-