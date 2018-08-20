Обвиняемый в изнасиловании 17-летнего парня витебчанин приговорен к 8 годам

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Витебска приговорил обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего к 8 годам лишения свободы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского облсуда.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. 53-летний житель Витебска признан виновным в мужеложстве и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшего с угрозой применения насилия, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Преступление произошло в марте 2010 года. Житель Витебска 1964 года рождения познакомился на вокзале с парнем, которому на тот момент было 17 лет, и предложил заработать на раскопках монет. Под этим предлогом злоумышленник завел его в уединенное место и изнасиловал. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Нашли преступника благодаря помещению генотипов подозреваемых в республиканскую базу Госкомитета судебных экспертиз, которая в автоматическом режиме в январе 2018 года выдала совпадение генетических признаков. На первоначальном допросе подозреваемый полностью отрицал свою вину, но потерпевший с уверенностью его опознал.-0-