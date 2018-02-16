Обвиняемый в мошенничестве житель Минского района завладел авто более 70 человек

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый в мошенничестве житель Минского района завладел автомобилями более 70 человек. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Мужчине вменяется то, что он с апреля 2010 года по сентябрь 2016-го (с марта 2014 года - в группе со своим сыном) завладел противоправным способом деньгами в иностранной и национальной валютах. Он также завладел автомобилями более 70 человек на общую сумму свыше Br2,3 млн, т.е. в особо крупном размере.

Под различными предлогами мужчина брал на себя заведомо невыполнимые обязательства по возврату полученных от граждан денежных средств и выплате по ним процентов. Фактически он организовал деятельность по принципу финансовой пирамиды. В некоторых случаях создавал видимость успешной реализации достигнутых договоренностей. Житель Минского района частично выплачивал деньги прежним кредиторам за счет постоянного привлечения новых материальных ресурсов. Поступившими по договорам займа деньгами он распоряжался по собственному усмотрению.

Впоследствии мужчина, став учредителем общества с ограниченной ответственностью, назначил в нем своего сына на должность директора. Действуя от имени этой коммерческой организации и представляясь ее сотрудником, которым на самом деле не являлся, под предлогом поставки новых авто марки Suzuki из России, а также реализации машин граждан по договорам комиссии завладел чужими денежными и транспортными средствами. При этом житель Минского района принимал деньги по договорам купли-продажи, а автомобили - по договорам комиссии. Не имея реальной возможности для выполнения их положений в полном объеме, он сообщал потерпевшим различные заведомо ложные сведения.

Предварительное расследование по уголовному делу проводится управлением Следственного комитета по Минску. Зампрокурора Минска санкционировал в отношении обвиняемого применение меры пресечения в виде заключения под стражу.-0-