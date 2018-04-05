Обвиняемый в смертельном ДТП у ТЦ "Замок" приговорен к 5 годам лишения свободы

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика, который наехал на пешеходов на регулируемом переходе около ТЦ "Замок" в Минске, приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Центрального района Минска.

По решению суда 55-летний обвиняемый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.

Обвиняемый в смертельном ДТП у ТЦ "Замок" полностью признает вину Смертельное ДТП произошло 2 декабря 2017 года около 17.00. Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу и линии горизонтальной дорожной разметки, водитель попытался применить торможение, однако из-за неисправности тормозной системы не смог этого сделать.

Аналогичную позицию занимала сторона обвинения в ходе судебных прений.

Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения другому человеку.

Кроме того, с сына обвиняемого в пользу потерпевших взыскано в счет компенсации морального вреда Br20 тыс. Он привлечен в качестве гражданского ответчика как владелец источника повышенной опасности - того самого грузовика, который и стал причиной трагедии.

Как сообщила журналистам старший прокурор отдела прокуратуры города Минска Кристина Асрян, обвиняемому вменялось в вину нарушение ряда правил дорожного движения, среди которых управление транспортным средством с неисправностями тормозной системы, которые состояли в причинной связи с наступившими последствиями.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил. У сторон есть 10 дней, чтобы обжаловать или опротестовать его.

Смертельное ДТП произошло 2 декабря 2017 года около 17.00. В тот день водитель двигался по проспекту Победителей в сторону улицы Орловской по второй полосе. В какой-то момент мужчина то ли задумался, то ли отвлекся - сейчас этого он объяснить уже не может. В метрах 25-30 от пешеходного перехода он заметил, что желтый сигнал светофора сменился на красный. Чтобы избежать наезда на группу пешеходов, которые начали двигаться по переходу, он резко нажал на педаль тормоза. Машина притормозила, но из-за неисправности тормозной системы продолжила двигаться. В результате из-за наезда грузовика в ДТП погибла 11-летняя девочка. Ее бабушка, семилетний брат и еще два пешехода получили травмы.-0-