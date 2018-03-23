Очевидцы сообщили о массовом ДТП в Гомеле

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями с места ДТП возле торгового центра "Карусель" в Гомеле. По их сообщениям, разбиты не менее пяти автомобилей.

Авария произошла на улице Советской примерно в 17-00. По словам свидетелей, автомобиль "Фольксваген" двигался на запрещающий сигнал светофора на большой скорости. Он врезался в поворачивавшую налево "Мазду". В результате последнюю отбросило на другие машины.

Хотя повреждения выглядят пугающе, жертв среди людей нет. ГАИ проводит проверку по данному факту.

Фото из социальных сетей